Sivas Divriği Arası Kaç Km? Divriği Sivas Merkez Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Divriği ve Sivas merkez arasında yol yapacak olan bireyler yol mesafesi ve yolculuk süresi hakkında hazırlıklı olmak adına bilgi edinmelidirler. Gidilecek yol hakkında bilgi sahibi olmak her türlü avantaj sağlayacağı için önceden Sivas Divriği arası kaç km, Divriği Sivas merkez arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının yanıtlarını öğrenmek faydalı olacaktır.

Sivas Divriği Arası Kaç Kilometre?

Doğu Anadolu Bölgesinin en batısında yer alan ilimiz Sivas'ın 16 ilçesi vardır. Bu ilçelerden biri olan Divriği ile Sivas merkez arasında sıklıkla yolculuk yapılmaktadır. Divriği Sivas'ın en doğusunda yer almaktadır. Sivas merkez ve Divriği arası yaklaşık 155 kilometredir. Bu mesafe tercih edilen kara yoluna göre 10-15 kilometre artmakta ya da azalmaktadır.

Sivas Merkez ve Divriği Arası Kaç Saat Sürer?

Divriği ve Sivas merkez arası sıklıkla yolculuk yapılmaktadır. Özellikle iş ve eğitim için birçok birey günü birlik Sivas merkezden Divriği'ye ya da tam tersi istikamete yol gitmektedir. Sivas ve Divriği arası yol 2 saat 10 dakika sürmektedir. Bu süre trafiğin durumu, tercih edilen vasıta türü, hava muhalefeti gibi durumlara göre değişkenlik gösterebilir.