Sivas Divriği Hava Kampüsü açıldı...Bakan Uraloğlu: Demirağ’ın hayalini gökyüzüne taşıyoruz

Divriği ilçesine yapılan Nuri Demirağ'ın hayallerinin gerçekleştirildiği Türkiye'nin 14'ncü hava kampüsünün açılışı yapıldı. Hava kampüsünde gerçekleştirilen açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve diğer ilgililer katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, Sivas'ın tarihle, doğayla ve kültürle kucaklaşan eşsiz ilçesi Divriği'de, Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ'ın mirasıyla gökyüzüne uzanan Divriği Hava Kampüsü'nün açılış törenine katılmaktan büyük bir sevinç ve gurur duyduğunu ifade etti.

HAVACILIKTA DÜNYA YILDIZI OLDUK

Bakan Uraloğlu, "Zaman, çağımızın en değerli hazinesi. Hızla akan yaşamın ritminde, ulaşım artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosu. Havacılık ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak, insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan bir köprü. Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konumda yer alıyor. Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla birleştirerek, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik çok şükür. 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanımızı da açarak 58'e çıkardık. O yıllarda; Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Sabiha Gökçen Havalimanları gibi sivil havacılığa açık olmayan 16 pasif durumdaki havalimanımızı çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtık. İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Yani her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik." dedi.

EN ÇOK HAVA ANLAŞMASI YAPAN ÜLKEYİZ

İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla aktif havalimanı sayısını 60'a çıkaracaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 50 ülkede 60 nokta olan dış hat nokta sayımızı da 132 ülkede 355 noktaya yükselttik. 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz ama sınırlarımız Güney Amerika'dan- Avustralya'ya çok daha ötelere ulaşıyor. Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e ulaştırdık. Şu anda 175 olan anlaşma sayımızla bu alanda dünyada en çok hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkelerin başında gelmekteyiz. 193 ICAO üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz.

Havacılık, yalnızca ticari uçuşlar ya da uluslararası bağlantılarla sınırlı bir alan olarak görülmemelidir. Aslında bu alan, yediden yetmişe herkesin hayallerini gökyüzüne taşıyan, tutkuyla şekillenen bir yaşam biçimi. Amatör ve sportif havacılık, bu sektörün ruhunu ateşleyen, gençlerimizin ufkunu genişleten ve geleceğin havacılarını yetiştiren bir mihenk taşıdır. İşte bu nedenle, hava kampüslerimizle amatör ve sportif havacılıkta Türkiye'de yeni bir dönemi başlattık. Havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımızı daha geniş imkânlarla buluşturduk. Antalya'dan Tekirdağ'a, Eskişehir'den Samsun'a, Konya'dan Sakarya'ya, Çanakkale'den Muş'a, Denizli'den Ardahan'a ve İzmir'e 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle amatör ve sportif havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

DİVRİĞİ İLE HAVA KAMPÜS SAYISI 14'E ÇIKIYOR

Açılışı yapılan Divriği Hava Kampüsü'nün açılışıyla 14'e, hava kampüsü bulunan il sayısını ise 12'ye yükselttiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bu, aynı zamanda; havacılık tutkusunu Anadolu'nun dört bir yanına taşıma kararlılığımızın bir göstergesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde; Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'da planladığımız yeni hava kampüsleriyle, hava kampüsü vizyonumuzu adım adım ileri taşıyacağız. Ve bu vizyon, sadece vatandaşlarımızın hayallerini değil; ülkemizin güvenliğini ve kriz yönetim kapasitesini de gökyüzüne taşımakta. Çünkü hava kampüslerimiz, afet yönetimi açısından da stratejik değere de sahip. Bu alanlar; deprem sonrasında hızlı müdahale, sel felaketlerinde mahsur kalan köylere acil gıda ve ilaç ulaştırması, orman yangınlarında havadan söndürme ekiplerinin koordinasyonu, arama-kurtarma timlerinin dakikalar içinde bölgeye intikali gibi kritik senaryolarda hayat kurtaran altyapılar da olacak. Bu yönüyle hava kampüsleri; ülkemizin sivil havacılık kapasitesini güçlendirmenin ötesinde, kriz anlarında altın değerinde bir hızlı müdahale ağı oluşturuyor. Biliyoruz ki bir doğal afet olduğunda her dakika hatta her saniye bir hayat demek. Bu nedenle deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüs taleplerine öncelik veriyoruz." şeklinde konuştu.

DEMİRAĞ'IN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

"Divriğililer aslında bugün burada, yalnızca yeni bir hava kampüsü açmıyoruz; aynı zamanda Türk havacılığının köklerine, cesaretine ve vizyonuna selam duruyoruz" diyen Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

Çünkü bu kampüs, Sivas Divriğili, büyük sanayici ve vatansever Nuri Demirağ'ın 84 yıl önce, 1936 yılında yapımına başlayıp 1941'de tamamladığı Türkiye'nin ilk ilçe havaalanının yeniden hayat bulmuş halidir. Nuri Demirağ, yalnızca uçak fabrikaları kuran, tayyareler üreten, pilotlar yetiştiren bir öncü değil; aynı zamanda 'gökleri fethetmek' ülküsüyle Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir. Divriği'ye kazandırdığı bu havaalanı, onun memleket sevgisinin, girişimciliğinin ve geleceğe olan inancının somut bir nişanesidir. Bugün, onun başlattığı bu mirası, modern hava kampüsü olarak yeniden açıyor; Nuri Demirağ'ın hayalini, bugünün teknolojisi ve vizyonuyla gökyüzüne taşıyoruz. Onun azmi, cesareti ve vatanperverliği, bize her daim ilham kaynağı olmaya devam edecek.

Kıymetli misafirler, Divriği Hava Kampüsümüz, 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton pisti, 8 adet parklama alanıyla; azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilogramın altında olan sabit kanatlı hava araçları ile dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçları için tasarlandı. Görerek Uçuş Kuralları (VFR) kapsamında pilot sorumluluğunda faaliyet gösterecek bu kampüs, amatör ve sportif havacılık tutkunlarına eşsiz bir deneyim alanı olarak hizmet sunacak. Bu kampüs, sadece bir pist ya da uçuş alanı değil; aynı zamanda bir kültür merkezi, bir buluşma noktası da olacak. Divriği Hava Kampüsü, yalnızca bir altyapı projesi değil; bu kadim ilçenin tarihine, kültürüne ve geleceğine adanmış bir mirastır. Burası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde parlayan Ulu Camii ve Darüşşifası'nın gölgesinde, Çaltı Çayı'nın serin sularıyla kucaklaşan, tarihi mahallelerinin otantik dokusunu taşıyan bir medeniyetin yeni sembolü olacak. Bu kampüs, gençlerimizin hayallerini gökyüzüne taşıyacak, Divriği'nin yöresel lezzetleriyle ruhları ısıtan misafirperverliğini havacılık tutkunlarıyla buluşturacak ve bu güzel ilçemizi turizmin, kültürün ve havacılığın merkezi haline getirecek. Gökyüzüne uzanan bu kapı, Türkiye'nin havacılıkta parlayan yıldızını daha da ışıldatacaktır. Bu vesileyle, bu projede emeği geçen herkese, Divriği Sivil Havacılık ve Turizm Limited Şirketi'ne, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Divriği Hava Kampüsü'nün Sivas'ımıza, ülkemize ve havacılık sektörümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler kampüsün açılışını gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.