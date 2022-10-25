Haberler Yaşam Haberleri Sivas Erzurum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Erzurum Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 01:56 Son Güncelleme: 25.10.2022 02:20

Sivas Erzurum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Erzurum Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Erzurum arası kaç kilometre yol mesafesi olduğu tercih edilen ulaşım aracına göre değişiklikler gösterebilir. Eğer Sivas Erzurum arası seyahat yapacaksanız, yolculuk öncesi Erzurum Sivas arası kaç saat sürdüğünü öğrenmek, sizin için faydalı olacaktır. Peki, Sivas Erzurum arası kaç km? Özel araçla Sivas Erzurum arası kaç saat sürer? İşte detaylar...

Sivas Erzurum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Erzurum Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla, otobüsle Erzurum Sivas arası kaç saat yol sürdüğünü merak eden bireyler için bu yazımızda, Sivas Erzurum arası kaç km yol olduğuna değindik. Sivas Erzurum arası kaç kilometre? Bu sorunun yanıtını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

ÖZEL ARAÇLA SİVAS ERZURUM ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Vatandaşlar yolculuklarında kendi konforunu ön planda tutmak ve seyahat vaktini kendilerine göre ayarlamak istediklerinde çoğunlukla özel araçla yolculuk yapmayı seçmektedir. Erzurum Sivas arasında seyahat için de özel araçla yolculuk yapmak mümkündür. Sivas Erzurum arası yol mesafesi yaklaşık olarak D100/e80 karayolu üzerinden 435 kilometredir.

OTOBÜSLE ERZURUM SİVAS ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Yurt genelinde en sık tercih edilen şehirler arası yolculuk vasıtalarından birisi de otobüslerdir. Sivas Erzurum arası yolculuklarda şehirler arası otobüs firmalarının yılın her döneminde düzenlediği seferleri tercih edebilirsiniz. Otobüsle Sivas Erzurum arası yol mesafesi yaklaşık olarak 442 kilometredir.

SİVAS ERZURUM ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Sivas Erzurum arası seyahat belli bir zamana mal olacaktır. Bu süre, tercih edilen araca göre değişlik gösterebilir. Sivas Erzurum arası yol otobüsle 6 saat 15 dakika, özel araçla 5 saat 20 dakika sürmektedir.

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Sivas Erzurum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Erzurum Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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