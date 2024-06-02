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Giriş Tarihi: 2.6.2024 18:42 Son Güncelleme: 2.6.2024 18:55

Sivas Güneykaya'da seçimi AK Parti kazandı

Sivas’ta Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde  seçimi AK Parti kazandı.

Uğur Yiğit
Sivas Güneykaya’da seçimi AK Parti kazandı

Güneykaya Beldesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erdi. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.

Yapılan oy sayımının ardından AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 555, MHP Adayı Hasan Erçoban 406, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kaan Ünal 17, Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 5 oy alırken, 33 oy geçersiz sayıldı.

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Sivas Güneykaya'da seçimi AK Parti kazandı
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