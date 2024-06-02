Sivas Güneykaya’da seçimi AK Parti kazandı

Güneykaya Beldesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erdi. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.

Yapılan oy sayımının ardından AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 555, MHP Adayı Hasan Erçoban 406, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kaan Ünal 17, Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 5 oy alırken, 33 oy geçersiz sayıldı.