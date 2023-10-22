Sivas Kaplıcaları - Sivas Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Sivas Kaplıcaları çoğu vatandaşın sağlık problemlerine yardımcı olan, doğanın içerisinde sağlık için harika bir alternatif olan yerlerdir. Genç ve yaşlı pek çok ziyaretçiyi ağırlayan Sivas kaplıcaları, buraya ziyaret gerçekleştirmek isteyen herkes için hizmete açık durumdadır. Kaplıcaların şifasından faydalanmak isteyenler Sivas termal kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir konularında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Sivas Kaplıcaları

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan, termal sularıyla ünlü bir tarihi şehirdir. Sivas ilinde yer alan kaplıcalar, doğal termal suların çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine katkı sağladığı yerlerdir.

Yapılan bilimsel araştırmalarda Sivas Kaplıcalarının başta kas ve eklem ağrıları olmak üzere romatizmal hastalıklara, cilt sorunlarına, sindirim sorunlarına, kan dolaşımına, strese ve depresyona, solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Sivas Termal Kaplıcaları Nerede?

Sivas'ta yer alan 3 adet ünlü Kaplıca vardır. Bunlar sırasıyla Soğuk Çermik Kaplıcası, Sıcak Çermik Kaplıcası ve Kangal Balıklı Kaplıca'dır.

Soğuk Çermik Kaplıcası: Bu kaplıca özellikle kronik bel ağrısı, eklem hastalıkları, yumuşak doku hastalıkları ve ortopedik operasyonlardan sonra ziyaret etmek için çok uygun bir yerdir. Pek çok metabolizma ve psikolojik rahatsızlığa şifa olan kaplıcalarda Ahmet Turan Gazi Hazretlerinin türbesi de yer alır…

Sıcak Çermik Kaplıcası: İl merkezinden yaklaşık 31 kilometre uzaklıkta yer alan Sıcak Çermik Kaplıcası 46-50 derece aralığında bir sıcaklığa sahiptir. İçinde sodyum, sülfat, hidrokarbonat, magnezyum ve karbonat bulunan kaplıca suyu pek çok hastalığa şifa olmaktadır.

Kangal Balıklı Kaplıca: Kangal'da yer alan balıklı kaplıcanın bütün ülkedeki termal kaplıcalar arasında büyük bir önemi ve popülaritesi vardır. 36-37 derecelik sıcaklığa sahip olan suda balıklar aracılığıyla tedavi gerçekleşir. Kangal balıklı kaplıca suyu sedef hastalığına çok büyük oranda çare olmaktadır. Ülkede ve dünyada pek çok bilim insanı Kangal balıklı kaplıcalarını konu alan çalışmalar yapmaktadır.

Sivas Termal Kaplıcalarına Nasıl Gidilir?

Soğuk Çermik Kaplıcası: Soğuk Termik Kaplıcası Sivas-Erzincan yolu üzerinde yer alır ve Sivas'ın il merkezine de 18 kilometre uzaklıktadır.

Hava yolu ile ulaşıldığında kaplıca alanına 43 kilometre mesafede inilir. Demiryolu kullanılarak da kaplıcalara 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir tren istasyonu vardır. Sivas şehir merkezinden termal kaplıcalara düzenli olarak toplu taşıma araçları da kalkar.

Sıcak Çermik Kaplıcası: Sıcak Çermik Kaplıcasına gitmek için şehir merkezinden 08.00 – 12.00 ve 18.00 saatlerinde otobüse binilebilir. Yenişehir'den hareket eden toplu taşıma araçları belli bir istikameti takip ederek Sıcak Çermik'e varacaktır.

Kangal Balıklı Kaplıca: Kangal Balıklı Kaplıcası, Kangal ilçe sınırında Kavak Köyü'nde yer alır. Sivas merkeze 98 km, Kangal ilçesine ise 12 km mesafede yer alır. Özel araçla gitmek için merkezden Kayseri-Malatya yönüne giden yol tercih edilmelidir.

Trenle gitmek isteyenler Kangal Merkez tren istasyonuna varabilir. Sivas merkezinden ise Kangal ilçesine giden servislere binilerek buraya kolayca ulaşılabilir.