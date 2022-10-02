Haberler Yaşam Haberleri Sivas Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kayseri Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:41 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:43

Sivas Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kayseri Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Kayseri arası kaç km sorusu, yolculuk planlayanların yaptığı bir araştırmadır. Sınır komşusu olan bu iki şehir birbirine oldukça yakındır. Bu nedenle farklı ulaşım vasıtaları ile iki şehir arasında yolculuk yapılabilir. Küçük bir araştırma ile yolculuğunuzu hangi vasıta ile yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Kayseri Sivas arası kaç km ve aç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Sivas Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kayseri Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Kayseri arası kaç km sorusunu araştırırken seyahat edeceğiniz aracın özelliklerini de dikkate almanız gerekir. Bu sayede yolculuk sürenizi hesaplarken daha sağlıklı veriler elde edebilirsiniz. Her vasıtanın seyahat süresi birbirinden farklıdır. Ayrıca, trafik yoğunluğu ya da izlenen güzergâh da seyahat süresinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterler arasındadır. Özel araçla, otobüsle Kayseri Sivas arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Sivas Kayseri Arası Kaç Saat Sürer?

Sivas Kayseri arası karayolu mesafesi 198 km'dir. Bu iki şehir arasında özel aracınızla yolculuk yapacaksanız seyahat süreniz 2 saat 15 dakika ile 2 saat 30 dakika arasında sürecektir.

Otobüsle Kayseri Sivas Arası Kaç Saat Sürer?

Kayseri'den Sivas'a yolculuk planı yapıyorsanız uygun alternatiflerden biri de otobüs yolculuğu olabilir. Bilinen firmaların hemen hepsinin bu iki şehir arasında sefer planı vardır. Her ne kadar firmadan firmaya farklılıklar gösterse de otobüs yolculuğunun süresi genellikle 2 saat 45 dakikadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kayseri Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA