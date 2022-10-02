Sivas Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kayseri Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Kayseri arası kaç km sorusunu araştırırken seyahat edeceğiniz aracın özelliklerini de dikkate almanız gerekir. Bu sayede yolculuk sürenizi hesaplarken daha sağlıklı veriler elde edebilirsiniz. Her vasıtanın seyahat süresi birbirinden farklıdır. Ayrıca, trafik yoğunluğu ya da izlenen güzergâh da seyahat süresinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterler arasındadır. Özel araçla, otobüsle Kayseri Sivas arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Sivas Kayseri Arası Kaç Saat Sürer?

Sivas Kayseri arası karayolu mesafesi 198 km'dir. Bu iki şehir arasında özel aracınızla yolculuk yapacaksanız seyahat süreniz 2 saat 15 dakika ile 2 saat 30 dakika arasında sürecektir.

Otobüsle Kayseri Sivas Arası Kaç Saat Sürer?

Kayseri'den Sivas'a yolculuk planı yapıyorsanız uygun alternatiflerden biri de otobüs yolculuğu olabilir. Bilinen firmaların hemen hepsinin bu iki şehir arasında sefer planı vardır. Her ne kadar firmadan firmaya farklılıklar gösterse de otobüs yolculuğunun süresi genellikle 2 saat 45 dakikadır.