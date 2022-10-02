Haberler Yaşam Haberleri Sivas Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:45 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:46

Sivas Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Malatya arası kaç km sorusuna kısa bir harita araştırması ile cevap bulabilirsiniz. Herhangi iki şehir arasında yolculuk yapacağınız zaman mesafe ve zaman hesabı yapmanız menfaatinize olacaktır. Sivas ile Malatya, birbirine komşu olan ve oldukça yakın iki şehirdir. Bu nedenle yolculuk süresi de kısadır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Malatya Sivas arası kaç km ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Sivas Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Malatya arası kaç km sorusunun cevabı aranırken seyahat edilecek aracın özelliklerini ve türünü de dikkate almanız gerekir. Her aracın trafikteki seri hareketi farklıdır. Bunun yanında izlenecek olan güzergâh da seyir süresini etkileyen bir faktördür. Küçük bir araştırma ile hangi araçla seyahat edeceğinize karar verebilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Malatya Sivas arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevapları yazımızın devamında.

Özel Araçla Sivas Malatya Arası Kaç Saat Sürer?

Malatya Sivas arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 243 km'dir. Bu iki şehir arasındaki seyahat süresi hız limitlerine uymak koşulu ile yaklaşık 3 saattir. İzlenen güzergâh, yoldaki çalışma ve trafik durumu bu sürenin değişmesine neden olabilir.

Otobüsle Sivas Malatya Arası Kaç Saat Sürer?

Sivas Malatya yolcuğunu otobüsle yapmayı da düşünebilirsiniz. Birçok firmanın bu iki şehir arasında farklı zaman dilimlerinde düzenlediği seferler vardır. Otobüsle bu iki şehir arasındaki seyahat süresi 3 saat 15 dakika ile 3 saat 30 dakika arasında olacaktır.

Uçakla Sivas Malatya Arası Kaç Saat Sürer?

Her ne kadar Sivas ve Malatya'da havaalanı bulunuyor olsa da iki şehir arasında direkt uçuş yoktur. Bunun nedeni iki şehrin birbirine yakın olmasıdır. Uçuşlar genellikle İstanbul aktarmalı düzenlenir. Sivas ve Malatya arasındaki yolculuk için uçağın tercih edilmesi uygun değildir.

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Sivas Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Malatya Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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