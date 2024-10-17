Sivas Samsun Arası Kaç Km? Samsun Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Sivas ile Karadeniz Bölgesi'nin önemli şehirlerinden biri olan Samsun arasındaki mesafe, karayolu ile seyahat edenler için sıkça merak edilen bir konudur. İş, turistik ziyaretler ya da aile ziyaretleri nedeniyle bu güzergâhta seyahat edenler, iki şehir arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu ve yolculuğun ne kadar süreceğini bilmek isterler. Bu yüzden Sivas Samsun arası kaç km ve kaç saat sürer soruları sıkça araştırılır.

Sivas-Samsun Arası Kaç Kilometre?

Sivas ile Samsun arasındaki mesafe, D-100 ve E-95 karayolu üzerinden ölçüldüğünde yaklaşık 320 kilometredir. Bu mesafe, her iki şehir merkezine göre hesaplanmıştır ve kullanılan yola, rotaya ya da başlama noktasına göre küçük değişiklikler gösterebilir. Özellikle alternatif rotalar kullanıldığında mesafe artıp azalabilir, ancak ortalama olarak 320 km civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Samsun-Sivas Arası Kaç Saat Sürer?

Sivas ile Samsun arasındaki mesafe kadar önemli bir diğer konu da yolculuğun ne kadar süreceğidir. Karayoluyla yapılan bu yolculuk, sürüş hızınıza, yol şartlarına ve hava durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Normal şartlar altında, ortalama bir hızla (80-100 km/s) seyahat eden bir sürücü için yolculuk 4 ila 4,5 saat sürmektedir.

Tabii ki, yol boyunca molalar verilirse bu süre uzayabilir. Özellikle Samsun'dan Sivas'a giderken Karadeniz'in yaylalarına yakın bölgelerde mola vermek, doğanın tadını çıkarmak güzel bir seçenek olabilir. Aynı şekilde, yolun belli noktalarında dinlenme tesislerinde de ihtiyaç molaları verebilirsiniz.

Yol Durumu ve İpuçları