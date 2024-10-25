Haberler Yaşam Haberleri Sivas Yozgat Arası Kaç Km? Yozgat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:28 Son Güncelleme: 25.10.2024 09:28

Sivas Yozgat Arası Kaç Km? Yozgat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Yozgat arası kaç kilometre sorusu bu iki şehir arasında yolculuk yapacak olanların gündemindedir. Yolculuk öncesinde gidilecek yolun mesafesi ve kaç saat sürdüğü hakkında bilgi edinmek oldukça avantajlı olacaktır. Bu nedenlerle Sivas Yozgat arası kaç km, kaç saat sürer sorularının yanıtlarını öğrenmek yolculuk öncesi işe yarayacaktır.

Sivas Yozgat Arası Kaç Km? Yozgat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aralarında sıklıkla yolculuk yapılan iki ilimiz Sivas ve Yozgat arasındaki yol mesafesinin ne kadar olduğunu merak edenler Sivas Yozgat arası kaç km sorusunu incelemelidirler. Haritada baktığımızda yan yana konumlarda olan Sivas Yozgat şehirleri arasında yola çıkmadan evvel bazı sorularım yanıtlarına değinmek yararlı olacaktır. Bu soruların en başında ise Sivas Yozgat arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları yer almaktadır.

Sivas Yozgat Arası Kaç Kilometre?

Sivas Doğu Anadolu, Yozgat ise İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Sınır komşusu olan bu iller arasında karayolu ve demiryolu ile yolculuk yapmak mümkündür. Sivas Yozgat arası karayolu mesafesi D200/E88 yolu üzerinden 224, D260 yolu üzerinden ise 248 kilometredir. Demir yoluyla ise iki şehrin arasındaki mesafe yaklaşık olarak 220 kilometredir.

Sivas Yozgat Arası Kaç Saat Sürer?

Sivas Yozgat arası mesafe tercih edilen ulaşım vasıtası, trafik yoğunluğu, hava ve yol durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Karayolları tercih edildiyse Sivas Yozgat arası özel araçla 2 buçuk saat, şehirler arası otobüslerle ise ortalama 2 buçuk 3 saat arası sürmektedir. Sivas Yozgat arasında yüksek hızlı ren hattı da mevcuttur, YHT vasıtası ile iki şehir arası yolculuk yaklaşık 1 saat 50 dakika sürmektedir.

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Sivas Yozgat Arası Kaç Km? Yozgat Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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