Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü?

Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçta Sivasspor'un turu geçmesi için 3 farkla kazanmış olması gerekiyor. 2 farkla kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Peki, Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgileri.