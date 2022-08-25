Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü?

Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçta Sivasspor'un turu geçmesi için 3 farkla kazanmış olması gerekiyor. 2 farkla kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Peki, Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgileri.
SİVASSPOR MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor Malmö maçı akşam 25 Ağustos 2022 Perşembe saat 20:00'de başlayacak.
SİVASSPOR MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor Malmö maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. İşte, Sivasspor-Malmö maçı hakkında bilgiler...
Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi 25 Ağustos'ta saat 20.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.