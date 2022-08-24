Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçta Sivasspor'un turu geçmesi için 3 farkla kazanmış olması gerekiyor. 2 farkla kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. Peki; Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda?