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Giriş Tarihi: 24.8.2022 15:44

Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda?

Sivasspor Malmö maçı detayları belli oldu. Futbolseverler maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu nedenle; “Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken Sivasspor UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. İşte maça dair detaylar.

Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda?

Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçta Sivasspor'un turu geçmesi için 3 farkla kazanmış olması gerekiyor. 2 farkla kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. Peki; Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda?

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Malmö maçı akşam 25 Ağustos 2022 Perşembe saat 20:00'de başlayacak.

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Malmö maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. İşte, Sivasspor-Malmö maçı hakkında bilgiler...

Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi 25 Ağustos'ta saat 20.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

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Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda?
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