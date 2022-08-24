Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçta Sivasspor'un turu geçmesi için 3 farkla kazanmış olması gerekiyor. 2 farkla kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. Peki; Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Malmö maçı hangi kanalda?
SİVASSPOR MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor Malmö maçı akşam 25 Ağustos 2022 Perşembe saat 20:00'de başlayacak.
Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. İşte, Sivasspor-Malmö maçı hakkında bilgiler...
Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi 25 Ağustos'ta saat 20.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.