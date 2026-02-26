Sivas’ta 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elmaddin Gurbanov (41) idaresindeki TIR ile Tokat istikametine giden Davut Kayalı (23) idaresindeki TIR çarpıştı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü Gurbanov olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer TIR'ın sürücüsü Davut Kayalı ile yanında yolcu olarak bulunan Ömer Kayalı (49) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ölen TIR sürücüsünün cenazesi ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.