Sivas’ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas merkez istikametinden Paşabahçe Mesire Alanı istikametine giden Ahmet Gürler idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Gürler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta çıkarılan sürücünün cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.