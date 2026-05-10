Sivas’ta akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel köyünde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Seyit Işık ile Yasin Işık arasında arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Seyit Işık yanında bulunan tabaca ve tüfek ile ateş ederek Yasin Işık'ı göğsünden vurdu.

Bu sırasında olay yerinde bulunan Tuğba Işık, Ahmet Işık ve Kevser Işık da tabanca ve tüfekten çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde göğsünden vurulan Yasin Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yasin Işık'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Şüpheli Seyit Işık ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.