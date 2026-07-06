Sivas’ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan kızdan acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı!

13 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.