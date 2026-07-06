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Giriş Tarihi: 6.07.2026 10:25

Sivas'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan kızdan acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı!

Sivas'ta kardeşleriyle Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'in, 5 gün sonra cesedine ulaşıldı.

İHA Yaşam
Sivas’ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan kızdan acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı!
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Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde 5 gün önce meydana gelen olayda, Kızılırmak'ta çamaşır yıkadıkları sırada üç kız kardeş akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki Gülistan Şahin'i sudan çıkartmayı başardı.

13 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.


Gülseren Şahin (Sağda)

15 YAŞINDAKİ GÜLSEREN ŞAHİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma sürerken, 5 gün sonra bugün sabah saatlerinde kızın cesedine ulaşıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS

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Sivas'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan kızdan acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı!
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