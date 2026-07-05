Sivas’ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılmışlardı: Ölümden dönen abla konuştu! Kayıp kardeşten bir iz yok...

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve ilgili kurum ekipleri arama çalışmalarını 4. günde de aralıksız sürdürüyor. Şahin ailesinin konargöçer tarım işçisi olduğu, Kızılırmak kıyısında konakladığı öğrenildi.