Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta can pazarı! Taraftarı taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı!
Giriş Tarihi: 17.05.2026 08:59 Son Güncelleme: 17.05.2026 09:00

Sivas’ta can pazarı! Taraftarı taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı!

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Çorluspor 1947- Malatya Yeşilyurtspor maçının ardından Malatya’ya dönmek için yola çıkan midibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ekipleri peş peşe geldiği olayda 3’ü ağır 25 kişi yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sivas’ta can pazarı! Taraftarı taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı!
  • ABONE OL

Kaza, saat 03.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Güneş köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'da oynanan Çorluspor 1947- Malatya Yeşilyurtspor maçının ardından Malatya'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 44 BR 029 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

25 KİŞİ YARALANDI

Kazada 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'ın Gürün ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

3 YARALININ DURUMU KRİTİK

Gürün'de ilk müdahaleleri yapılan ve durumları ağır olan 3 yaralı ise Sivas kent merkezine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİVAS #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta can pazarı! Taraftarı taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA