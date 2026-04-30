Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta dolandırıcılıktan hüküm giyen 3 kişi yakalandı!
Giriş Tarihi: 30.04.2026 22:22

Sivas’ta dolandırıcılıktan hüküm giyen 3 kişi yakalandı!

Sivas'ta aranması olan kişilere yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler cezaevine teslim edildi.

AA
Sivas’ta dolandırıcılıktan hüküm giyen 3 kişi yakalandı!
  • ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Özel hareket polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 48 ayrı dosyadan ifadesinin alınması, 5 dosyadan da yakalanması amacıyla arama kaydı bulunan O.G. ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 50 ayrı dosyadan ifadesinin alınması amacıyla aranan A.A.Ö. ve aynı suçtan hükümlü O.İ. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#SİVAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta dolandırıcılıktan hüküm giyen 3 kişi yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA