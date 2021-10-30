Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 24 yaralı
Giriş Tarihi: 30.10.2021

Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 24 yaralı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 24 yaralı
Samsun'dan Adıyaman'a doğa gezisine giden sağlıkçıları taşıyan N. A.'nın kullandığı minibüs, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Sivas'ın Kangal ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar Kangal ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı.
İstanbul Tuzla'da, aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca yoldan çıkan, Mustafa Samet Karadağ yönetimindeki panelvan araç, beton duvara çarparak defalarca takla attı. Araçtakilerden Murat Karadağ ölürken, sürücü ve Faysal Karadağ ağır yaralandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 24 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA