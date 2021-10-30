Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 24 yaralı

Samsun'dan Adıyaman'a doğa gezisine giden sağlıkçıları taşıyan N. A.'nın kullandığı minibüs, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Sivas
'ın Kangal
ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar Kangal ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı.
İstanbul Tuzla'da, aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca yoldan çıkan, Mustafa Samet Karadağ yönetimindeki panelvan araç, beton duvara çarparak defalarca takla attı. Araçtakilerden Murat Karadağ ölürken, sürücü ve Faysal Karadağ ağır yaralandı.