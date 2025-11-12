Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 12.11.2025 20:08

Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

AA
Sivas’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Suşehri-Zara kara yolunda seyir halinde olan Yunus Kayışoğlu (56) yönetimindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil, Kekeç köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muammer T. (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, Yunus Kayışoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Muammer T. ile aynı araçta bulunan Ali T. (41) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz