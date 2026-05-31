Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 3'ü ağır, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 31.05.2026 13:30

Sivas'ın Hafik ilçesinde, otomobil takla atıp şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolunda, Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Iğdır'a giden Serkan Akgül'ün (29) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Ali Akgül (28), Şaziye Akgül (25) ve Asuman Akgül (25) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü ile Asuman ve Şaziye Akgül'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
