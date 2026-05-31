Sivas’ta feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 3’ü ağır, 4 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolunda, Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Iğdır'a giden Serkan Akgül'ün (29) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Ali Akgül (28), Şaziye Akgül (25) ve Asuman Akgül (25) yaralandı.