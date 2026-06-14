Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Dilekli köyü yakınlarında meydana geldi. H.D. (51) yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Musa Parin'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü ile yolcu R.A. (66) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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