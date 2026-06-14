Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:58

Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, D-100 kara yolu Dilekli köyü yakınlarında meydana geldi. H.D. (51) yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Musa Parin'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü ile yolcu R.A. (66) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#SİVAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA