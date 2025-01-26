Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kazanın 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Erol Aslantaş (19), Işılay Yumkaday (45) ve Hasan Çınar Yumkaday (10) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve Hakkari'de görev yaptığı öğrenilen otomobil sürücüsü uzman çavuş Birkan Gamsız ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.