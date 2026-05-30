Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 30.05.2026 19:59

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Sivas'taki kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Avculu Mahallesi baraj kavşağında meydana geldi. Seda Nur D. yönetimindeki 59 ANV 644 plakalı otomobil ile Sedat D. idaresindeki 59 DM 745 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve 59 DM 745 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Gül D. ile Ali K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVAS #SUŞEHRİ

