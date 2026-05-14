Sivas’ta inşaatta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. İnşaatın zemin katında bulunan asansör boşluğuna düşen S.Ö. (52), yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı kadın, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.Ö., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

