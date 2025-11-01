Sivas’ta kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Recep Çınar ile Rıza Ulusoy arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine Çınar ve Ulusoy tabanca ile birbirlerine ateş etti. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolden Recep Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemesi sonrası ise Çınar'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.