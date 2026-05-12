Sivas'ta kene can aldı
Giriş Tarihi: 12.05.2026

Uğur Yiğit
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cevahir'in cenazesi Ballıdere köyünde toprağa verildi.

