Sivas’ta korkunç olay! Köylüsünün köpeğini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Hayırbey köyünde meydana geldi. Sivas'ta merkeze bağlı Hayırbey köyünde yaşayan 23 yaşındaki Mikail Aktaş'a ait Kangal köpeği Çakır, iddialara göre köylüleri C.Ç. ve S.A. tarafından ateş edilerek öldürüldü.
DEREDE VURDUK
Çok üzüldüm çocuğum gibi sevip bakıyordum 2 senedir benimleydi diyen köpek sahibi Mikail Aktaş; "Köpeğim evin önündeydi köyün çevresindeki dağdan tüfek sesi geldi. Köpeğim tüfek sesinin geldiği yöne doğru koşmaya başladı bende köpeğimin peşinden gittim. Köpeğimi gözden kaybettim. Ben nereye gittiğini bulmaya çalışıp,köpeğimi ararken 3 el tüfek sesi geldi o yöne doğru gittim. Gittiğimde 5 kişi vardı ikisinde tüfek vardı onlara köpeğimi sordum yukarda derede vurduk dediler ellerindeki tüfeğin birini köpeğime vurar kırmışlar. Köpeğin yanına gittiğimde boynundan vurmuşlardı." İfadelerine yer verdi.
BUNU YAPANLAR CEZASIZ KALMASIN
Yaşadıklarımdan sonra şaşkına döndüm neye uğradığımı şaşırdım diyen Aktaş yetkililere seslenerek; "Bir canlıyı öldürüp bir özür bile dilemediler. Jandarmaya gidip şikayette bulundum. Bunu yapanlar cezasız kalmasın. Eğer bu caniler cezasız kalırsa bugün benim köpeğimi öldürür yarında gider başkasının köpeğini öldürür. " dedi.