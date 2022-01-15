Sivas’ta korkunç olay! Köylüsünün köpeğini vurdu



BUNU YAPANLAR CEZASIZ KALMASIN

Yaşadıklarımdan sonra şaşkına döndüm neye uğradığımı şaşırdım diyen Aktaş yetkililere seslenerek; "Bir canlıyı öldürüp bir özür bile dilemediler. Jandarmaya gidip şikayette bulundum. Bunu yapanlar cezasız kalmasın. Eğer bu caniler cezasız kalırsa bugün benim köpeğimi öldürür yarında gider başkasının köpeğini öldürür. " dedi.