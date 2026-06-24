Sivas’ta motosiklet kazası: 2 ağır yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed Aras idaresindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet virajı alamayarak kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ardından ise aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan İsmail Mete Geloz yola savruldu. Yola savrulan ve karşı şeride geçip yola düşen sürücü Aras ile yolcu Geloz'a seyir halinde bulunan H.G. idaresindeki 58 AFH 235 ve T.Y. idaresindeki 58 TC 805 plakalı otomobiller çarptı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.