Sivas’ta öğretmen trafik kazasında öldü

Kaza, ilçeye bağlı Çobansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Köydeki Çobansaray İlk ve Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Vedat Söylemez'den dün akşamdan bugüne haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgede ekipler tarafından bugün yapılan aramada Söylemez'in kendisine ait otomobili köyün yakınlarında dere kenarı yatağında bulundu.

Yapılan incelemede Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öğretmenin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.