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Giriş Tarihi: 28.3.2025 08:48 Son Güncelleme: 28.3.2025 10:12

Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Poyraz yönetimindeki yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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