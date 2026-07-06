Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta otomobiller çarpıştı! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 6.07.2026 00:09

Sivas’ta otomobiller çarpıştı! 5 yaralı

Sivas´ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta otomobiller çarpıştı! 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden M.H.C. (26) otomobil ile aynı istikamete giden T.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çaptıktan sonra diğer otomobilin üzerine düştü. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüyle araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç. (24), N.T. (14), M.T. (9), D.T. (34) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta otomobiller çarpıştı! 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA