Sivas’ta otomobiller çarpıştı! 5 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden M.H.C. (26) otomobil ile aynı istikamete giden T.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çaptıktan sonra diğer otomobilin üzerine düştü. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüyle araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç. (24), N.T. (14), M.T. (9), D.T. (34) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör