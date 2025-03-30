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Giriş Tarihi: 30.3.2025 01:27

Sivas'ta silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından araçla kaçmaya çalışan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA
Sivas’ta silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Kandla ilçesine bağlı Kuşkayası köyü Kargakalesi mezrasında T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İ.Y. (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada İ.Y. başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ayağından silahla yaralandı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından araçla kaçmaya çalışan E.Y. ile diğer şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri mezrada güvenlik önlemi aldı.

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Sivas'ta silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
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