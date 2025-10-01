Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 1.10.2025 20:50

Sivas’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Edinilen bilgilere göre olay, Samankaya köyünde, Engin Özkara ile Ç.T. ve Z.İ.T. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Engin Özkara ağır yaralanırken Ç.T. ve kızı Z.İ.T. yaralandı.

AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Engin Özkara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

