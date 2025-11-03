Sivas’ta silahlı kavgada bir ölüm daha

Olay, 1 Kasım günü saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Recep Çınar ile Rıza Ulusoy arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Çınar ve Ulusoy tabanca ile birbirlerine karşılıklı ateş etti. Her ikisi de vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Rıza Ulusoy da müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

