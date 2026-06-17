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Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:59

Sivas’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Sivas’ta otomobilin TIR’a çarpması meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü Emre Kar (35) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Kar (35) idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halinde olan A.İ.B. idaresindeki TIR'a çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Kar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#SİVAS

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Sivas’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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