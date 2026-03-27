Sivas’ta umre vaadiyle 125 kişi dolandırıldı

Sivas kent merkezinde umre ibadetini yerine getirmek için bir firma ile irtibata geçen 125 kişilik grup, kişi başı ortalama 1500 dolar ödedi. Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi N.T.'den bir daha haber alamadıklarını iddia eden ve 26 Mart akşamı umre uçuşunun olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar karakola giderek şikayette bulundu. Vatandaşlar daha sonra Sivas İl Müftülüğü önünde toplandı. İl Müftüsü Hasan Limon umreye gitmek isterken mağdur olan vatandaşlarla görüşerek bilgilendirmede bulundu.

'FİRMA HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK'

Müftü Hasan Limon yaptığı açıklamada, "İlgili şirketler ve sorumlular hakkında gerek savcılığımız gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekeni yapacaktır. Bu konuda müsterih olun. Gönül böyle bir şeyin hiç olmamasını selametle gidip gelmenizi arzu ediyordu ama başa gelen bu şeyde de hukuki süreçleri takip edeceğiz. Adliyemiz bu konuda inşallah hakikati ortaya çıkaracaktır. Sizlerin mağdur olmasını sebep olan suçlarımız varsa cezalarını alacaklardır" dedi.

'ŞİKAYET DİLEKÇİMİZİ VERDİK'

Dolandırılan umrecilerden Hüseyin Gülmez, "Biz arkadaşların verdiği parayı gidip bankaya yatırdık. Bankaya paraları yatırdıktan sonra bu ayın 26'sında umreye uçuracaktı. Uçurmadı 30 Mart'a erteledi. Hala şuanda bekliyoruz. Biz 2 bin 400 dolar verdik. Daha verecek paramız vardı ama olmadı. Müftü beyle görüştük o şikayet dilekçelerimizi verdik. Artık neticeyi bekliyoruz." dedi.

'SİZİ DOLANDIRMIŞLAR' DEDİLER

Gamze Çil ise ,"Teyzemler ve babamlar beraber gideceklerdi. Olaylar tamamen işin belirsiz olması, tarihin belirsiz olmasıyla başladı. Biz buna inanmadık, gittik görüştük. Bir anda telefonlarımıza cevap verilmeye başlandı. Firmanın genel merkeziyle görüştük dediler ki 'Sizi dolandırdılar. Sizin paralarınızı aldı ve bize ödeme yapılmadı. Biz ödeme yapılmadığı içinde hiçbir umreciyi gönderemiyoruz' dediler. Sadece firmadan istediğimiz kurumsal olması umrecilerimizin hiçbirini burada perişan duruma düşürmemesidir.