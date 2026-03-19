Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta Umutcan Şimşek ile kardeşi Melisa boğazları kesilerek katledilmişti: Annelerinin feryadı yüreklere işledi
Giriş Tarihi: 19.03.2026 15:03

Sivas'ta Umutcan Şimşek ile kardeşi Melisa boğazları kesilerek katledilmişti: Annelerinin feryadı yüreklere işledi

Sivas'ta geçtiğimiz yıl boğazları kesilerek öldürülen 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek'in acılı annesi Ayşegül Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi evlatlarının kabrini ziyaret etti. Gözü yaşlı anne, "Bu yıl ilk kez çocuklarım olmadan bayram geçireceğim" dedi.

Sivas’ta Umutcan Şimşek ile kardeşi Melisa boğazları kesilerek katledilmişti: Annelerinin feryadı yüreklere işledi
Geçtiğimiz yıl 6 Mayıs tarihinde Sivas'ta yaşanan olayda anne Ayşegül Şimşek, oğlu Umutcan (22) ve milli sporcu kızı Melisa Şimşek'i (16) evde kanlar içerisinde bulmuştu.

İki kardeşin boğazını vahşice keserek öldüren cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Canice öldürülen Melisa ve Umutcan'ın annesi Ayşegül Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi evlatlarının kabrini ziyaret etti. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda çocuklarına dua eden Şimşek, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Acısının tarifsiz olduğunu söyleyen anne Ayşegüş Şimşek, "Bu yıl bayramı ilk kez çocuklarım olmadan geçireceğim. Çok zor ama mecbur. Her zamanki gibi onları burada bırakıp gideceğim. Buraya gelmek zor, gitmek ayrı bir zor. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Onlar için dua ettim. Elimden başka bir şey gelmiyor. Onlar varken biz genellikle köye gider büyükleri ziyaret ederdik. Hep beraber toplanır bayram şenliği yapardık. Ama bu sene olmayacak. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Sivas'ta Umutcan Şimşek ile kardeşi Melisa boğazları kesilerek katledilmişti: Annelerinin feryadı yüreklere işledi
