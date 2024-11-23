Sivas’ta yangında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Mahallesinde 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dershanede dün saat 02.30 sıralarında çıkan yangında dershanenin sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ne getirildi.

Cenaze törenine Bulut'un ailesi, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze törenine katılan Bulut'un yakınları ve bazı öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından öğretmenin cenazesi defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Ortaklar köyüne götürüldü.