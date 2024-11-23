Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta yangında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda
Giriş Tarihi: 23.11.2024 12:48 Son Güncelleme: 23.11.2024 13:00

Sivas’ta yangında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda

Sivas’ta sahibi olduğu dershanenin yer aldığı binada çıkan yangında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) son yolculuğuna uğurlandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta yangında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Mahallesinde 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dershanede dün saat 02.30 sıralarında çıkan yangında dershanenin sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ne getirildi.

Cenaze törenine Bulut'un ailesi, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze törenine katılan Bulut'un yakınları ve bazı öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından öğretmenin cenazesi defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Ortaklar köyüne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta yangında hayatını kaybeden öğretmene gözyaşlarıyla veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA