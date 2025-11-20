Sivas’ta yaşayan Musa Uygun 7 gündür kayıp: Komando timi de arıyor! ’Ailesi de yoktu’

'KÖYDE TEK YAŞIYORDU'

Köylülerden Ramazan Demir, "Sivas'a gitmek için evden çıkmış. Köyün yol ayrımında çok fazla sis vardı. O akşam elektrik de yoktu. Nereye gittiği meçhul. O gün, bu gündür arıyoruz. Çevre köylerin arazisi ve bizim köyde arıyoruz. Hala bulamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Ailesi de yoktu ve köyde tek yaşıyordu" dedi.