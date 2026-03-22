Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Tokat kara yolu Pamukpınarı mevkinde meydana geldi. Tokat istikametine giden Eyüp Bakır idaresindeki cip ile Hacı Arif Demirkıran (34) idaresindeki otomobil çarpıştı. Aynı istikamete giden Habip Çalışkan yönetimindeki otomobil ise sürücüsünün kontrolden çıkarak Eyüp Bakır idaresindeki araca çarparak tarlaya uçtu.

Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Eyüp Bakır (41) otomobil sürücüsü Hacı Arif Demirkıran ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burcu Bakır (35), Yavuz Selim Bakır (10), Zeynep Serra Bakır (2) ve Mustafa Caner Akçay (31) yaralandı. Otomobil sürücüsü Habip Çalışkan ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.