Sivas’taki cinayet anı kamerada

Yıldızeli ilçe merkezinde saat 11.30 sıralarında belediyede çalışan Abdullah Hasdemir'in tabanca ile vurularak öldürülmesinin ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada cinayetin şüphelisinin O.H. (53) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla O.H. yakalanarak emniyete götürüldü. Öte yandan cinayet anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda elinde poşetle yürüyen Abdullah Hasdemir yol kenarında bir kişiyle konuşurken cinayet şüphelisinin tabancayı çıkardığı anlar ve daha sonra kaçması anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

