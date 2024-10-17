Siverek Diyarbakır Arası Kaç Km? Diyarbakır Siverek Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Tarihi, Sümerler ve Asurlulara kadar uzanan Siverek, zengin kültürel mirası ve tarihi yapılarıyla dikkat çekmektedir. İlçe, Karacadağ'ın batısında, Fırat Nehri'ne doğru uzanan bölgede konumlanmıştır ve Diyarbakır, Şanlıurfa ile Adıyaman arasında bir üçgen oluşturmaktadır. Siverek, geniş yüzölçümü ve verimli topraklarıyla bilinmektedir. Ziyaret edecekler için Siverek Diyarbakır arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer ilgi çekicidir.

Siverek Diyarbakır Arası Kaç Km?

Yolcular tarafından merak edilen en önemli noktalardan biri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe olan Siverek arasındaki mesafenin ne kadar olduğudur. İki konum arasındaki mesafe yaklaşık olarak 86 kilometredir. Bu mesafe, karayolu ile seyahat edildiğinde aşağı yukarı 1 saat 10-20 dakika kadardır. Yolculuk, oldukça kolay ve düz bir güzergah üzerinden gerçekleşmektedir. Siverek ile Diyarbakır arasındaki uzaklık, otobüsle de 86 kilometredir ve yolculuk süresi ise yaklaşık 1 saat 30 dakikadır.

Siverek'ten Diyarbakır'a Nasıl Gidilir?

Siverek'ten Diyarbakır'a gitmek için birkaç farklı ulaşım seçeneği bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: