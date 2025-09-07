Siverek’te 16 yaşındaki genç Fırat Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti

Olay, Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında, Nisibi Köprüsü alt kısmında meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Muhammed Talha Al, arkadaşlarıyla birlikte feribot iskelesi civarında suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç, çevredekilerin gözleri önünde suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu Muhammed Talha Al'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç, otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz gencin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.