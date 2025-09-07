Haberler Yaşam Haberleri Siverek'te 16 yaşındaki genç Fırat Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren 16 yaşındaki Muhammed Talha Al, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında, Nisibi Köprüsü alt kısmında meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Muhammed Talha Al, arkadaşlarıyla birlikte feribot iskelesi civarında suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç, çevredekilerin gözleri önünde suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu Muhammed Talha Al'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç, otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz gencin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

