Haberler Yaşam Haberleri Siverek’te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı
Giriş Tarihi: 29.8.2024 15:56 Son Güncelleme: 29.8.2024 16:11

Siverek’te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siverek ilçesine bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. (26) ile Leyla Ö. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan Akbulut isimli kardeşler ile Ahmet Akbulut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Fatih D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek’te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA