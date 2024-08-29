Siverek’te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siverek ilçesine bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. (26) ile Leyla Ö. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan Akbulut isimli kardeşler ile Ahmet Akbulut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Fatih D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.