Siverek’te cami bahçesinde gömülü bulunan bebeğin sırrı çözülüyor

Siverek ilçesinde, dün Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi bahçesinde gömülü halde bulunan bebek cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bebeğin anne ve babasına ulaşıldı.

Yapılan incelemede, bebeğin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, resmi ölüm belgesinin bulunduğu ve bebeğin 25,5 haftalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ölüm belgesinin 22 Ekim 2025 tarihini taşıdığı öğrenildi. Ancak aile bireylerinin bebeği neden cami bahçesine gömdükleri henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.