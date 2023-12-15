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Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:50 Son Güncelleme: 15.12.2023 16:10

Siverek’te görülen aslan yavrusu aramalar sonucu bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakılan bir aslan yavrusu ihbarı üzerine 2 gündür yapılan aramalar sonucu, bitkin halde bulundu. Tedavi altına alınan yavru aslan öldü.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te görülen aslan yavrusu aramalar sonucu bulundu

Şanlıurfa karayolu 5'inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrenciler görüntüleri çekerek yetkililere haber verdi, kısa sürede olay yerine giden yetkililer çevrede arama çalışmalarına başlandı. Dün yapılan aramalar havanın kararması sonucu arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvan severlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde, saklandığı çalılıklar arasında bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası, yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Merkezde yapılan tüm müdahaleye rağmen yavru arlan kurtarılamayarak öldü.

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Siverek’te görülen aslan yavrusu aramalar sonucu bulundu
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