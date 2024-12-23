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Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:55 Son Güncelleme: 23.12.2024 16:26

Siverek'te kaza: 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te kaza: 1 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, Siverek ilçesi Dicle Mahallesi Esmerçayır Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Ford marka iş makinesi ile, Yakup Kırkan idaresindeki Renault Toros marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, araçta bulunan otomobil sürücüsü Yakup Kırkan ile birlikte, Sevgi K. (34), Muhammed Ensar K. (8) ve Ömer Asaf K. (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yakup Kırkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 yaşındaki Muhammed Ensar K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siverek'te kaza: 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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