Siverek’te şehitler anısına anlamlı çalışma

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kamışlı İlkokulu'nda aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve öğrencilere vatan sevgisini aşılamak amacıyla şehitlerin fotoğrafları okul panosuna asıldı.

Kamışlı ilkokulunda gerçekleştirilen çalışmada, şehitlerin fotoğrafları özel olarak hazırlanan pano ve duvarlara yerleştirilirken, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Siverek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, anlamlı çalışmayı hayata geçiren Kamışlı İlkokulu Müdürü Berivan Adın'a teşekkür edildi.