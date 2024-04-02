Siverek’te silahlı kavga: 2 ölü

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında tekrardan tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kim veya kimler tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahlardan çıkan mermilerle kardeş olduğu öğrenilen Orhan ve Mecit Geyik olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası, bölgeye çok sayıda polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri olay yerinde geni güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası bölgeden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde inceleme sonrası, cenazeler otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.